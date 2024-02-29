Шольц исключил отправку немецких военнослужащих и войск НАТО на Украину

Шольц: на Украине не будет ни немецких военнослужащих, ни войск НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военнослужащих, либо войск НАТО на Украину. Об этом он заявил в ходе беседы с гражданами в Дрездене, добавив, что ФРГ не допустит эскалации войны между РФ и альянсом, передает ТАСС.

«На украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность. И я по-прежнему привержен этому», — объяснил канцлер Германии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность введения западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он подчеркнул, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. В то же время премьер-министр Франции Габриэль Атталь отметил, что солдаты ВС Франции могли бы заняться зашитой украинских границ.