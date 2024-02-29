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17:23, 29 февраля 2024Ценности

Слова звездного хирурга Хайдарова о смерти пациента в его клинике опровергли

Тимур Хайдаров

Тимур Хайдаров . Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса Екатерина Ремизова опровергла высказывания звездного хирурга Тимура Хайдарова о смерти пациента в его клинике IQ Plastique. Соответствующие сторис она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Приятельница продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова, который скончался после резекции желудка, заявила, что все ранее сказанное Хайдаровым — ложь. По словам девушки, в упомянутом медицинском учреждении не было реанимации, поэтому пациента увезли в другую больницу, однако спасти его не удалось.

«Пока мы были на поминках, Тимур Хайдаров давал интервью, где утверждал, что Петя вышел от него абсолютно здоровым. Это вранье. (...) Врачи плохо наложили швы с зазором в три миллиметра, которые еще и разошлись потом. Также Тимур утверждает, что он на связи с родственниками, но и это вранье», — высказалась автор сторис.

Ранее Тимур Хайдаров сообщил, что операцию делал хирург Илья Елагин — опытный специалист, за плечами которого более трех тысяч подобных вмешательств. Он отметил, что шунтирование желудка прошло без осложнений, а состояние пациента ухудшилось ночью.

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      Карина Черных
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