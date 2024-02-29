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12:01, 29 февраля 2024Культура

Сын Алибасова прокомментировал слухи о парализации отца

Сын Бари Алибасова опроверг новости о парализации продюсера из-за инсульта
Бари Алибасов-младший

Бари Алибасов-младший. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сын продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова прокомментировал слухи о частичной парализации отца после перенесенного инсульта. Об этом Бари Алибасов-младший сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

Родственник медиаменеджера опроверг появившиеся в сети новости о парализации родителя. «Он может двигаться, не парализован, говорит, узнает», — подчеркнул собеседник издания.

Он отметил, что у продюсера был «неподтвержденный инсульт» — супруга Алибасова вызвала скорую, как только у него начался гипертонический криз, тем самым не дав инсульту развиться. По словам сына медиаменеджера, основатель «На-На» планирует выписаться из больницы уже 1 марта. Собеседник издания также опроверг слухи о проблемах с памятью у отца.

Ранее сын Алибасова объяснил проблемы своего родителя со здоровьем его половой активностью.

25 февраля стало известно, что Бари Алибасова поместили в реанимацию одной из клиник Москвы с приступом высокого давления и возможным инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.

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      Анастасия Астахова
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