Сын Алибасова прокомментировал слухи о парализации отца

Сын Бари Алибасова опроверг новости о парализации продюсера из-за инсульта

Сын продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова прокомментировал слухи о частичной парализации отца после перенесенного инсульта. Об этом Бари Алибасов-младший сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

Родственник медиаменеджера опроверг появившиеся в сети новости о парализации родителя. «Он может двигаться, не парализован, говорит, узнает», — подчеркнул собеседник издания.

Он отметил, что у продюсера был «неподтвержденный инсульт» — супруга Алибасова вызвала скорую, как только у него начался гипертонический криз, тем самым не дав инсульту развиться. По словам сына медиаменеджера, основатель «На-На» планирует выписаться из больницы уже 1 марта. Собеседник издания также опроверг слухи о проблемах с памятью у отца.

Ранее сын Алибасова объяснил проблемы своего родителя со здоровьем его половой активностью.

25 февраля стало известно, что Бари Алибасова поместили в реанимацию одной из клиник Москвы с приступом высокого давления и возможным инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.