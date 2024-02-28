Сын Бари Алибасова объяснил проблемы отца со здоровьем его половой активностью

Сын Бари Алибасова заявил, что отцу стало плохо из-за высокой половой активности

Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил проблема отца со здоровьем его половой активностью. Слова Бари Алибасова-младшего приводит Пятый канал.

Недавно 76-летний Алибасов женился в седьмой раз. Его сын считает, что у музыканта могло подскочить давление из-за «слишком высокой половой активности».

Алибасов-младший также отметил, что отца могли госпитализировать после перенесенного коронавируса. Еще одной возможной причиной ухудшения состояния музыканта его сын назвал стресс в личной жизни. «Он переживает из-за того, что не может подарить любимой 100 "лямов" и всю квартиру. Он стрессует в последнее время из-за того, что понимает, что половина квартиры не на нем», — пояснил он.

«Прям так диагноз называется — "неподтвержденный инсульт". Это означает, что мы его купировали на буквально ранней стадии, прямо в самом начале. Из-за этого он не пострадал», — рассказал Алибасов-младший о диагнозе артиста.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что Бари Алибасова поместили в реанимацию одной из клиник Москвы с приступом высокого давления и возможным инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.