Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:12, 28 февраля 2024Культура

Сын Бари Алибасова объяснил проблемы отца со здоровьем его половой активностью

Сын Бари Алибасова заявил, что отцу стало плохо из-за высокой половой активности
Бари Алибасов

Бари Алибасов. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил проблема отца со здоровьем его половой активностью. Слова Бари Алибасова-младшего приводит Пятый канал.

Недавно 76-летний Алибасов женился в седьмой раз. Его сын считает, что у музыканта могло подскочить давление из-за «слишком высокой половой активности».

Алибасов-младший также отметил, что отца могли госпитализировать после перенесенного коронавируса. Еще одной возможной причиной ухудшения состояния музыканта его сын назвал стресс в личной жизни. «Он переживает из-за того, что не может подарить любимой 100 "лямов" и всю квартиру. Он стрессует в последнее время из-за того, что понимает, что половина квартиры не на нем», — пояснил он.

«Прям так диагноз называется — "неподтвержденный инсульт". Это означает, что мы его купировали на буквально ранней стадии, прямо в самом начале. Из-за этого он не пострадал», — рассказал Алибасов-младший о диагнозе артиста.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что Бари Алибасова поместили в реанимацию одной из клиник Москвы с приступом высокого давления и возможным инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Они постоянно тут». Военный заявил о давнем присутствии спецназовцев НАТО на Украине. Что они делают в зоне СВО?

      Президент Азербайджана потребовал восстановить права делегации страны в ПАСЕ

      В зону СВО поставят роботизированную платформу СЭМ-350

      В Европе начали готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину

      В России назвали сроки обмена замороженными активами

      Бывшая возлюбленная Тимати показала фото без фильтров и вызвала споры в сети

      Стало известно о риске ВСУ остаться без западных систем ПВО

      Отдыхавший на популярном горнолыжном курорте россиянин перевернулся на снегоходе

      В России заявили об отдалении демилитаризованной зоны от Донецка

      Эксперт назвал состояние большинства федеральных трасс в России ужасным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше