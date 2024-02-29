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19:36, 29 февраля 2024Спорт

«Трактор» повел у «Салавата Юлаева» в серии плей-офф Кубка Гагарина

«Трактор» победил «Салават Юлаев» и повел в серии плей-офф Кубка Гагарина

Кадр: KHL Prime

Челябинский «Трактор» одержал победу у уфимского «Салавата Юлаева» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили нападающий Александр Шаров, а также защитники Альберт Яруллин и Григорий Дронов. У «Салавата» голы забили Данил Башкиров и Михаил Науменков.

Таким образом, «Трактор» повел у «Салавата Юлаева» в серии плей-офф Кубка Гагарина — 1-0. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Уфе 2 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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