Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:52, 29 февраля 2024Мир

Трамп призвал Байдена сдать тест на умственные способности

Трамп сдал тест на умственные способности, призвав Байдена сделать то же самое

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал главу Белого дома Джо Байдена сдать тест на умственные способности.

«Продажный Джо Байден должен сдать тест на умственные способности. Быть может, таким образом мы сможем выяснить, почему он принимает такие плохие решения», — написал он.

Трамп подчеркнул, что сам сдавал тесты дважды, причем оба раза без ошибок. Политик убежден, что все президенты, а также претенденты на пост главы государства должны сдавать подобные тесты в обязательном порядке.

Ранее Трамп заявил о неполноценности Байдена. Он назвал главу государства худшим президентом в истории США.

23 февраля Байден заявил, что не подарок, однако лучше своего предшественника. Глава Белого дома обвинил Трампа в поддержке политического насилия.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии обвинили Шольца в раскрытии разведданных. Какие секреты выдал канцлер?

      Российским водителям рассказали о больших переменах

      Названа цена самой маленькой квартиры в России

      В России вернули дополнительные сборы с угольной отрасли

      Шеф Пентагона встревожился из-за темпов продвижения Российской армии на Украине

      Российские военные подавили дроны ВСУ «Грозой»

      Появились подробности высадки из самолета раненого на СВО военного

      Российского блогера арестовали по делу об изготовлении детской порнографии

      Посол МИД Армении по особым поручениям ушел в отставку

      Шеф Пентагона заявил о перспективе войны с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше