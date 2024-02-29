Трамп призвал Байдена сдать тест на умственные способности

Трамп сдал тест на умственные способности, призвав Байдена сделать то же самое

Экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал главу Белого дома Джо Байдена сдать тест на умственные способности.

«Продажный Джо Байден должен сдать тест на умственные способности. Быть может, таким образом мы сможем выяснить, почему он принимает такие плохие решения», — написал он.

Трамп подчеркнул, что сам сдавал тесты дважды, причем оба раза без ошибок. Политик убежден, что все президенты, а также претенденты на пост главы государства должны сдавать подобные тесты в обязательном порядке.

Ранее Трамп заявил о неполноценности Байдена. Он назвал главу государства худшим президентом в истории США.

23 февраля Байден заявил, что не подарок, однако лучше своего предшественника. Глава Белого дома обвинил Трампа в поддержке политического насилия.