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14:28, 29 февраля 2024Забота о себе

У популярной комедийной актрисы нашли редкое заболевание

У стендап-комика и актрисы Эми Шумер диагностировали синдром Кушинга

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

У популярной комедийной актрисы и стендаперши Эми Шумер нашли редкое нарушение — синдром Кушинга. Об этом знаменитость рассказала в интервью журналистке Джессике Йелен, пишет HuffPost.

Шумер призналась, что комментарии в социальных сетях о ее внешности стали одним из факторов, заставивших ее обратиться к врачам. Она вспоминает, что после четырехчасового нахождения в аппаратах МРТ и огромного числа анализов крови врачи диагностировали у нее синдром Кушинга. «Я думала, что меня, возможно, не будет рядом, чтобы увидеть, как растет мой сын», — поделилась стендап-комик переживаниями. Она добавила, что, к ее величайшему облегчению, найденный у нее тип заболевания пройдет сам по себе — и скоро она будет здорова.

Журналисты издания отметили, что синдром Кушинга, или гиперкортизолизм, — это состояние, возникающее из-за повышения уровня гормона стресса кортизола. Симптомами этого синдрома является увеличение веса, высокое кровяное давление и усталость. Чаще всего синдром Кушинга развивается на фоне приема препаратов со стероидами или из-за опухоли гипофиза, отмечает издание.

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Ранее Шумер напугала фанатов, появившись в эфире вечернего телешоу с сильными отеками. Отвечая на реакцию зрителей, она объяснила, что на ее внешность влияет хроническое гинекологическое заболевание эндометриоз.

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      Екатерина Улитина
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