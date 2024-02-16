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19:39, 16 февраля 2024Забота о себе

Популярная стендап-комик раскрыла причину появления напугавших фанатов отеков

Эми Шумер заявила, что отеки на лице появились у нее из-за проблем со здоровьем

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская стендап-комик и актриса Эми Шумер раскрыла причину появления на ее лице сильных отеков, которые напугали фанатов. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), пишет Daily Mail.

Перемены во внешности популярной актрисы стали активно обсуждать в социальных сетях на этой неделе, после того, как она появилась в эфире вечернего телевизионного шоу с отеками. «Всем большое спасибо за обсуждение моего лица! Я наслаждалась вашими отзывами и размышлениями о моей внешности», — иронично заметила знаменитость.

Шумер заявила, что ее лицо действительно выглядит одутловатым из-за проблем со здоровьем. «У меня эндометриоз — аутоиммунное заболевание, о котором должна прочитать каждая женщина. Сейчас в моем мире происходят некоторые медицинские и гормональные проблемы, но со мной все в порядке», — рассказала 42-летняя знаменитость. Она добавила, что в некоторые дни не чувствует уверенности в себе, но тем не менее считает себя сильной и красивой.

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Ранее сообщалось, что Эми Шумер пришлось удалить матку из-за тяжелого случая эндометриоза. Она призналась, что после операции испытала огромное облегчение.

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      Екатерина Улитина
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