Популярная стендап-комик раскрыла причину появления напугавших фанатов отеков

Эми Шумер заявила, что отеки на лице появились у нее из-за проблем со здоровьем

Американская стендап-комик и актриса Эми Шумер раскрыла причину появления на ее лице сильных отеков, которые напугали фанатов. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), пишет Daily Mail.

Перемены во внешности популярной актрисы стали активно обсуждать в социальных сетях на этой неделе, после того, как она появилась в эфире вечернего телевизионного шоу с отеками. «Всем большое спасибо за обсуждение моего лица! Я наслаждалась вашими отзывами и размышлениями о моей внешности», — иронично заметила знаменитость.

Шумер заявила, что ее лицо действительно выглядит одутловатым из-за проблем со здоровьем. «У меня эндометриоз — аутоиммунное заболевание, о котором должна прочитать каждая женщина. Сейчас в моем мире происходят некоторые медицинские и гормональные проблемы, но со мной все в порядке», — рассказала 42-летняя знаменитость. Она добавила, что в некоторые дни не чувствует уверенности в себе, но тем не менее считает себя сильной и красивой.

Ранее сообщалось, что Эми Шумер пришлось удалить матку из-за тяжелого случая эндометриоза. Она призналась, что после операции испытала огромное облегчение.