Устоявшийся миф о привычке сутулиться развеяли

Физиотерапевт Маккарти: привычка сутулиться не вредит здоровью спины

Привычка сутулиться во время учебы или работы за компьютером не приводит к заболеваниям позвоночника, болям в спине и шее, уверен врач-физиотерапевт Крис Маккарти. Устоявшийся миф о сутулости он развеял в статье для The Conversation.

По словам Маккарти, за последние два десятилетия было проведено множество исследований, и ни одно из них не подтвердило, что привычка сутулиться ведет к повреждениям позвоночника. «Если вы испытываете боль в спине или шее, можете быть уверены, что поза в которой вы сидите или ходите, вероятно, повлияла на это не так сильно, как принято думать», — заявил физиотерапевт. Он добавил, что более вероятная причина болезненных ощущений — образ жизни и отсутствие двигательной активности.

Маккарти добавил, что позвоночник человека способен принимать самые разнообразные позы и выдерживать довольно большое давление, но по-настоящему ему вредит долгое неподвижное сидение или стояние в одной позе, поэтому лучшее, что можно сделать для здоровья спины, — это регулярно прерывать работу. Это время можно использовать, чтобы сделать короткую зарядку, растяжку или выйти на небольшую прогулку, считает физиотерапевт.

Ранее фитнес-тренер Натали Роуз призвала людей с сидячей работой ходить во время телефонных разговоров. По ее мнению, таким образом можно поддерживать двигательную активность.