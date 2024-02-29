В Чечне разработают багги с минометом

Чеченская компания «Чаборз» разработает багги с минометом для СВО

Чеченская компания «Чаборз» получила грант на разработку багги для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов сообщил ТАСС.

«Компания "Чаборз" выиграла грант на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Впервые республика участвовала в таком конкурсе в отрасли промышленности. Речь идет о сумме 150 миллионов рублей. Планируется разработать конструкторскую документацию и создать образец нового вездехода, в первую очередь для нужд СВО», — сказал он.

Министр отметил, что первый образец багги планируют показать на Международной выставке-форуме «Россия». По его словам, багги могут вооружить минометом калибра 120 миллиметров, который получит электромеханический привод для свертывания и развертывания. Это позволит сократить расчет миномета до трех человек.

Хакимов добавил, что багги также сможет подвозить оружие и эвакуировать раненых. Конструкторскую документацию разработает институт «НАМИ».

В январе глава компании «Арго» Константин Багдасаров сообщил о разработке высокоманевренной вездеходной платформы «Сарацин». В конструкции машин без брони сделали упор на скрытности и маневренности.