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09:40, 29 февраля 2024Россия

В Госдуме призвали ввести дополнительный отпуск для одной категории россиян

В Госдуме призвали ввести дополнительный отпуск для усыновителей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Госдуме призвали предоставить дополнительный отпуск для усыновителей. Копия письма депутата Яны Лантратовой на имя главы Минтруда Антона Котякова поступила в редакцию RT.

Согласно действующему законодательству, право на дополнительный отпуск имеют работники в ряде случаев, однако подготовка к усыновлению к их числу не относится.

Лантратова указала, что усыновителю требуется время на изучение базы данных детей, посещение сиротских учреждений и знакомство с детьми. Парламентарий отметила, что такие учреждения часто расположены на значительном расстоянии от места жительства будущих приемных родителей. Максимальный размер отпуска для усыновителей Лантратова предложила ограничить 14 днями.

Ранее в Госдуме высказались за предоставление бесплатного жилья многодетным семьям. В беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что вопрос с многодетными семьями по-разному решается в российских регионах и назвала предложение выделять им жилье разумным.

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      Алан Босиков
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