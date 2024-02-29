Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:18, 29 февраля 2024Мир

Президент Дуда назвал Польшу слишком сильной для войны с Россией

Анджей Дуда: Россия не нападет на Польшу, так как на сильных не нападают
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Война между Россией и Польшей маловероятна, так как Польша слишком сильна, чтобы Россия рискнула на нее напасть. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью порталу Fakt.pl.

«Я не верю в это [нападение России], потому что верю, что мы будем хорошо подготовлены (…). Не нападают на сильных, нападают на слабых, на таких, которых можно легко победить», — заявил политик.

Анджей Дуда также назвал НАТО сильным альянсом, выразив уверенность, что входящие в него страны «смогут сразу же оказать сопротивление» в случае военного конфликта с Россией.

Он отметил, что Вооруженные силы Польши в последнее время активно модернизируются, и связал этот процесс с передачей Украине польского оружия советских времен, которое, по мнению президента, «прямо говоря, устарело».

28 февраля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о получении Польшей новых разведывательных бронемашин «Клещ», которые заменят разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 советского производства.

***
Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин анонсировал одно изменение в ЕГЭ

      Большинство украинцев признали зависимость успехов на фронте от помощи Запада

      Медведева покинула съемки шоу после провокации зрителя

      Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

      Путин пообещал увеличить МРОТ

      Путин заявил о запуске еще одного нацпроекта

      Путин заявил о небывалом объеме строительства жилья в России

      Путин поручил увеличить финансирование программ по продвижению русского языка

      Путин оценил выделяемые на капремонт школ и детсадов суммы

      Путин рассказал о серийных «Сарматах» в войсках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше