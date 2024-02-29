Президент Дуда назвал Польшу слишком сильной для войны с Россией

Анджей Дуда: Россия не нападет на Польшу, так как на сильных не нападают

Война между Россией и Польшей маловероятна, так как Польша слишком сильна, чтобы Россия рискнула на нее напасть. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью порталу Fakt.pl.

«Я не верю в это [нападение России], потому что верю, что мы будем хорошо подготовлены (…). Не нападают на сильных, нападают на слабых, на таких, которых можно легко победить», — заявил политик.

Анджей Дуда также назвал НАТО сильным альянсом, выразив уверенность, что входящие в него страны «смогут сразу же оказать сопротивление» в случае военного конфликта с Россией.

Он отметил, что Вооруженные силы Польши в последнее время активно модернизируются, и связал этот процесс с передачей Украине польского оружия советских времен, которое, по мнению президента, «прямо говоря, устарело».

28 февраля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о получении Польшей новых разведывательных бронемашин «Клещ», которые заменят разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 советского производства.