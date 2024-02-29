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21:22, 29 февраля 2024Мир

В США рассказали о плане удара ЦРУ по России

Экс-разведчик Риттер: ЦРУ планировало ударить по России с военных баз на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планировало нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали строить военные базы для этого. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, именно об этой угрозе со стороны западных разведок и армий постоянно говорил президент России Владимир Путин. Риттер отметил, что визит директора ЦРУ Уильяма Бернса на Украину — это гораздо более важное событие, чем поездка американского президента Джо Байдена в Киев.

Ранее сообщалось, что глава американской разведки прибыл в украинскую столицу 15 февраля с целью продемонстрировать приверженность Вашингтона оказанию помощи Киеву.

25 февраля The New York Times (NYT) написала, что после Евромайдана на Украине в 2014 году ЦРУ создало вдоль российско-украинской границы сеть шпионских баз с 12 секретными объектами. В результате Киев стал для США центром сбора разведывательной информации.

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      Марина Совина
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