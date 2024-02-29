В США заявили о неизбежном столкновении с Россией в случае поражения Украины

Экс-глава Пентагона Эспер: США ждет прямой конфликт с РФ после поражения Украины

В случае поражения Украины США и НАТО ждет прямой конфликт с Россией. О неизбежном столкновении с РФ после краха Киева заявил бывший министр обороны США Марк Эспер в статье для CNN.

«Если Россия добьется успеха на Украине, мало оснований полагать, что она будет рада остановиться на этом, что увеличивает вероятность того, что США и НАТО в конечном итоге могут быть втянуты в прямую конфронтацию с Россией», — сказал экс-глава Пентагона.

По его словам, конфликт может длиться еще много лет, требуя столь же долгой поддержки Украины со стороны США и других стран Запада, а если партнеры Киева не смогут обеспечить постоянную поддержку, то негативные последствия будут значительными.

Ранее CNN cо ссылкой на многочисленных представителей американского Министерства обороны сообщил, что США могут задействовать последние 4 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Согласно источникам телеканала, никаких решений пока не принято, но разговоры об таком варианте и других потенциальных планах Б становятся все более актуальными.