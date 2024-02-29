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10:31, 29 февраля 2024Экономика

Вкладчикам Киви Банка в России начали выплачивать страховки

АСВ: начаты выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви Банка

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России начали выплачивать страховое возмещение вкладчикам Киви Банка. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В качестве банка-агента, через который будут проводиться выплаты, выбрали «Уралсиб» — форму заявления о выплате возмещения можно будет заполнить в отделениях организации.

Согласно реестру обязательств Киви банка, на выплаты в 4,3 миллиарда рублей могут претендовать порядка 20,2 тысячи вкладчиков Киви Банка. Из них 10,9 тысячи индивидуальных предпринимателей (1,88 миллиарда рублей) и 9 тысяч юридических лиц (2,41 миллиарда рублей).

В АСВ обсуждали возможность разрешить владельцам Qiwi-кошельков подавать заявления на возврат средств через их личные кабинеты в сервисе. По данным корпорации, остатки на анонимных кошельках составляют в среднем 212 рублей (лимит — до 15 тысяч), на кошельках с упрощенной идентификацией (с лимитом до 60 тысяч) — 328 рублей, а на кошельках с полной идентификацией клиента (с лимитом до 600 тысяч) — 2034 рубля.

Центральный банк России отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Причиной такого решения назвали отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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      Вячеслав Агапов
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