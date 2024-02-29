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17:08, 29 февраля 2024Россия

Володин сделал заявление о работе Госдумы после послания Путина парламенту

Володин: Дума сформирует базу для решения вопросов, озвученных в ходе послания

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Государственная Дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения вопросов, которые были озвучены в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Сегодня во главе нашего государства сильный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей, чем живет страна. Государственная Дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов», — написал он.

Политик также отметил, что оглашенное Путиным послание парламенту является программой развития сильной и суверенной страны, опирающейся на людей, которые видят будущее с Россией.

Ранее первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что рабочая группа Госдумы уже приступила к работе над предложениями по законодательному обеспечению реализации послания президента России. По словам депутата, до 6 марта также ожидаются предложения по реализации послания от фракций, комитетов и комиссий нижней палаты.

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