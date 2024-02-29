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11:31, 29 февраля 2024Наука и техника

Названа самая популярная версия Xiaomi 14

«М.Видео-Эльдорадо»: интерес к Xiaomi 14 оказался выше относительно Xiaomi 13

Фото: Nacho Doce / Reuters

Российских покупателей привлек новый флагманский смартфон Xiaomi. Об этом сообщается в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По информации ретейлера, интерес к устройству оказался почти вдвое выше относительно предыдущей линейки Xiaomi 13. Самой популярной версией девайса назвали модель с 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти — на нее пришлось 58 процентов покупок. 42 процента покупок заняли модели с 256 гигабайтами памяти.

Стоимость базовой версии Xiaomi 14 составляет 99 999 рублей, модели с накопителем на 512 гигабайт — 109 999 рублей. В компании рассказали, что предзаказ на флагманский смартфон длится до 29 февраля, в подарок клиенты получают умные часы Xiaomi Watch S3.

Xiaomi 14 оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, тройной камерой с объективами разрешением 50 мегапикселей каждый и оптикой Leica Summilux. Аппарат имеет 6,36-дюймовый дисплей LTPO OLED, аккумулятор емкостью 4610 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки, операционную систему HyperOS.

В конце февраля китайская корпорация Xiaomi анонсировала флагманский смартфон 14 Ultra. Девайс получил 6,73-дюймовый экран LTPO AMOLED, чип Snapdragon 8 Gen 3, камеру Leica с четырьмя объективами разрешением 50 мегапикселей каждый.

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      Андрей Ставицкий
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