Xiaomi представила новый флагман

Xiaomi 14 Ultra получил чип Snapdragon 8 Gen 3 и камеру с четырьмя объективами

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала флагманский смартфон 14 Ultra. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на материалы компании.

Аппарат представлен в нескольких версиях — присутствует модель с отделкой из экокожи и модификация с корпусом из титана. Девайс получил 6,73-дюймовый экран LTPO AMOLED с разрешением 3200х1440 пикселей, частотой 120 герц и поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Максимальная яркость дисплея составляет 3000 нит.

Xiaomi 14 Ultra оснастили флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3, он имеет до 16 гигабайт оперативной и до 1 терабайта встроенной памяти. Также телефон вышел с камерой охлаждения, которая по сравнению с девайсом прошлого поколения была увеличена в три раза. На задней панели гаджета расположена камера Leica с четырьмя объективами разрешением 50 мегапикселей каждый. Камера позволяет снимать фото Ultra RAW и сохранять в формате DMG.

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 5300 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 90 ватт. Модель получила ОС Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS. Базовая версия Xiaomi 14 Ultra оценена в 6499 юаней, или около 83 тысяч рублей. Глобальные продажи стартуют 25 февраля.

Ранее аналитики GS Group заявили, что по итогам 2023 года китайские производители смартфонов сумели заполонить своей техникой российский рынок. Поставки телефонов за год выросли на 13 процентов.