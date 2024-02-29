Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вышла в свет в наряде с глубоким декольте

Актриса Ханде Эрчел посетила показ Balmain в комбинезоне с глубоким декольте

Турецкая актриса Ханде Эрчел посетила показ люксового бренда Balmain в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

30-летняя звезда популярного сериала «Постучись в мою дверь» вышла в свет в черном коротком комбинезоне с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Помимо этого, на комбинезоне также присутствовал вырез в области живота.

Кроме того, Эрчел посетила мероприятие в черных колготках и туфлях в тон на каблуке. Вдобавок она распустила и уложила темные волосы и сделала макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуара знаменитость выбрала маленькую сумку.

Ранее в феврале звезда сериала «Постучись в мою дверь» сменила имидж после критики фанатов. Ханде Эрчел предстала в длинном свитере, белой рубашке и черном кожаном плаще.