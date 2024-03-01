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11:21, 1 марта 2024Ценности

49-летняя Пенелопа Крус в боди снялась в откровенной позе для журнала

Фото: Jack Bridgland / VMagazine

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась в откровенных образах для журнала V Magazine. Соответствующий материал появился на сайте издания.

49-летняя звезда «Бандиток» предстала перед камерой в черном кожаном наряде, который включал в себя корсетное боди с глубоким декольте американского бренда Fleur du Mal. Кроме того, она примерила пиджак и остроносые ботфорты на шпильках марки David Koma и мини-юбку Chanel.

В свою очередь, в качестве аксессуаров знаменитость выбрала несколько жемчужных ожерелий и серебряное колье Acne Studios, а также сумку Chanel на цепочке и ремни с жемчугом и заклепками. При этом артистка позировала, сидя на стуле с широко разведенными в стороны ногами.

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В то же время британский фотограф Джек Бриджланд запечатлел актрису в мини-шортах LaQuan Smith и бейсболке.

Ранее актриса Пенелопа Крус снялась без штанов для февральского номера испанской версии журнала Vogue. Она надела костюм итальянского модного дома Dolce & Gabbana, который состоял из пиджака в вертикальную полоску и микрошортов с завышенной талией.

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      Карина Черных
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