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20:41, 1 марта 2024Ценности

63-летняя Джулианна Мур снялась в откровенных образах для журнала

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и писательница Джулианна Мур снялась в откровенных образах для журнала AnOther. Соответствующий материал появился на сайте издания.

63-летняя артистка предстала на одном из кадров в полностью обнажающем переднюю часть ног наряде, прозрачных колготках марки Wolford и туфлях фасона «Мэри Джейн» бренда Manolo Blahnik. При этом она распустила волосы, закрепив их невидимками.

В то же время знаменитость позировала в ярко-красном приталенном платье Valentino с разрезом до бедра и с помадой в тон наряду на губах. Отмечается, что автором снимков выступил британский фэшн-фотограф Крейг Макдин.

В августе 2023 года Мур снялась без макияжа и восхитила фанатов. Она позировала в рубашке свободного кроя и черных шортах.

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      Карина Черных
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