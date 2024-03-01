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03:08, 1 марта 2024Мир

Арестованный в США россиянин признался в контрабанде

Минюст США: арестованный россиянин Марченко признался в контрабанде электроники

Проживающий в Гонконге россиянин Максим Марченко, которого США обвиняют в незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей, признал свою вину. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

51-летний Марченко был арестован в сентябре 2023 года. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения. Россиянину грозит 30 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор ему будет вынесен в июне.

Ранее россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, был арестован на Кипре по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ.

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      Марина Совина
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