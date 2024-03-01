Частный борт обладательницы «Грэмми» экстренно сел из-за дыма в кабине пилотов
Самолет колумбийской певицы и обладательницы премии «Грэмми» Кароль Джи совершил экстренную посадку из-за дыма в кабине пилотов. Об этом сообщил канал ABC 7.
Уточняется, что частный джет вылетел из Лос-Анджелеса вечером 29 февраля и следовал на восток, но в полете экипаж сообщил о задымлении. В итоге самолет развернулся и сел в ближайшем аэропорту.
На борту находилось 16 человек, никто из них не пострадал. На кадрах с места события видно, что, покинув воздушное судно, исполнительница обняла друзей и коллег на взлетной полосе.
По данным источника, сейчас Кароль Джи совершает турне по Латинской Америке, на 1 марта запланирован ее концерт в Гватемале. Неизвестно, скажется ли авиаинцидент на графике выступлений певицы.
Пассажирский самолет American Airlines подал сигнал тревоги и экстренно сменил курс из-за треснувшего лобового стекла. Воздушное судно временно вывели из эксплуатации.