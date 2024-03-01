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16:48, 1 марта 2024Мир

Эрдоган назвал причину провала попыток Турции примирить Россию и Украину

Эрдоган: попытки Турции наладить диалог России и Украины не нашли поддержки

Фото: Umit Bektas / Reuters

Попытки Турции наладить мирный диалог между Россией и Украиной потерпели провал из-за того, что не нашли необходимой поддержки. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальном открытии дипломатического форума в Антальи, его цитирует ТАСС.

«Здесь, в Анталье был дан старт стамбульскому [мирному] процессу. Тогда надежды на достижение мира достигли нового уровня. Но, к сожалению, из-за отсутствия необходимой поддержки наши усилия пошли прахом», — отметил Эрдоган, назвав срыв диалога причиной, по которой конфликт «перешел в свой третий год».

По словам президента Турции, историческая возможность примирить стороны конфликта была упущена, точнее говоря, саботирована.

Эрдоган также назвал существующую международную систему неэффективной в разрешении кризисов и военных конфликтов, в качестве примеров приведя боевые действия в Сирии, Йемене, Ливии и на Украине. Он добавил, что «более всего банкротство этой системы, основанной на правилах, очевидно в Газе», обвинив Совет Безопасности ООН и другие международные институты в отсутствии действий по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной.

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      Елизавета Мытарева
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