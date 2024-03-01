Франция направит Украине 100 беспилотников

Глава Минобороны Лекорню: Франция летом направит Украине 100 беспилотников

Министерство вооруженных сил Франции заказывает у военной промышленности две тысячи беспилотников, 100 из которых летом направят на Украину. Об этом сообщил глава военного ведомства Себастьен Лекорню в соцсети Х.

На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину.

Позже глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню пояснил слова Макрона, заявив, что на конференции в Париже европейские лидеры обсуждали различные возможности для усиления поддержки Киева. «Сказать, что мы ничего не исключаем — это не слабость и не эскалация», — добавил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что отправка западных войск на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.