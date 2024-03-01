Глава МИД России обсудил с коллегой из Азербайджана ситуацию на Южном Кавказе

МИД России: Москва и Баку обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым на полях дипломатического форума в Анталии. Представители Москвы и Баку обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе, сообщило российское дипломатическое ведомство.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в русле положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в ходе переговоров Лавров подчеркнул необходимость полной реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых по итогам переговоров 2020-2022 годов.

Глава российского МИД прибыл в Турцию 1 марта. По сообщению официального представителя ведомства Марии Захаровой, ключевой встречей на форуме должны стать переговоры представителей Москвы и Анкары.

