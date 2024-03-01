Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:35, 1 марта 2024Мир

Лавров прибыл в Турцию

Захарова: глава МИД Лавров прибыл в Турцию на Анталийский дипломатический форум
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Мероприятие состоится 1-2 марта. Также у министра запланированы переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Захарова ранее уточняла, что они обсудят «широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес».

Кроме того, Лавров обсудит с Фиданом обсудит урегулирование на Украине с учетом интересов России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США порассуждали о прямом военном конфликте НАТО с Россией. Какое условие Пентагон выдвинул для сохранения мира?

      Раскрыта преступная группа из числа преподавателей военно-космической академии

      На Украине подготовят набор в женский батальон

      Лавров прибыл в Турцию

      Племянницу Ле Пен облили пивом на сельхозвыставке в Париже

      Венгрия захотела направить деньги в Африку вместо Украины

      Сержант полиции завалила 16-летнего преступника письмами сексуального характера

      Женщинам назвали один важный секрет интимной гигиены

      На Украине заявили об отчаянном положении

      Бой на дубинах голой девушки и одетой женщины попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше