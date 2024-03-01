Захарова: глава МИД Лавров прибыл в Турцию на Анталийский дипломатический форум

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Мероприятие состоится 1-2 марта. Также у министра запланированы переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Захарова ранее уточняла, что они обсудят «широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес».

Кроме того, Лавров обсудит с Фиданом обсудит урегулирование на Украине с учетом интересов России.