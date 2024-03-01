Хейли Бибер отреагировала на просьбу отца помолиться за нее фанатам

Американская модель, супруга певца Джастина Бибера, Хейли отреагировала на просьбу отца помолиться за нее фанатам. Соответствующий материал публикует Hindustan Times.

Как сообщили журналистам анонимные источники, 27-летняя манекенщица осталась крайне недовольна тем, что ее семейные проблемы стали обсуждать в СМИ из-за недавнего поста в соцсетях ее родителя. В нем отец Бибер актер Стивен Болдуин обратился к фанатам с просьбой помолиться за дочь и зятя.

При этом, по словам инсайдеров, у пары действительно не все в порядке в семье, однако детали разногласий не уточняются.

Ранее отец Хейли Бибер взволновал фанатов просьбой помолиться за дочь. Актер разместил ролик с супругом манекенщицы Джастином Бибером, на котором тот играет на гитаре и исполняет песню.