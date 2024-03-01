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18:44, 1 марта 2024Ценности

Хейли Бибер отреагировала на просьбу отца помолиться за нее фанатам

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель, супруга певца Джастина Бибера, Хейли отреагировала на просьбу отца помолиться за нее фанатам. Соответствующий материал публикует Hindustan Times.

Как сообщили журналистам анонимные источники, 27-летняя манекенщица осталась крайне недовольна тем, что ее семейные проблемы стали обсуждать в СМИ из-за недавнего поста в соцсетях ее родителя. В нем отец Бибер актер Стивен Болдуин обратился к фанатам с просьбой помолиться за дочь и зятя.

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При этом, по словам инсайдеров, у пары действительно не все в порядке в семье, однако детали разногласий не уточняются.

Ранее отец Хейли Бибер взволновал фанатов просьбой помолиться за дочь. Актер разместил ролик с супругом манекенщицы Джастином Бибером, на котором тот играет на гитаре и исполняет песню.

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      Екатерина Ештокина
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