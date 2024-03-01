Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Захарян и Головин попали в расширенный состав сборной России на мартовские игры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав команды на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В числе попавших в список игроков оказались полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян. Всего в составе присутствует 38 фамилий.

Карпин отметил, что окончательный состав будет объявлен после 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Возможно, в нем появятся и другие кандидаты, которых нет в этом списке, всего же будет вызвано около 25 полевых игроков. Сам сбор, в связи с переносом 21-го тура, начнется 14-15 марта», — добавил тренер.

Сборная России в марте проведет два товарищеских матча в Москве на стадионе «ВТБ Арена». 21 марта команда Карпина сыграет с Сербией, а спустя четыре дня встретится с Парагваем.