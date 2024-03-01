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19:11, 1 марта 2024Бывший СССР

Киевляне провели акцию протеста возле военкомата

В Киеве возле военкомата прошла акция протеста против условий мобилизации

Фото: Mykola Miakshykov / Globallookpress.com

В Киеве возле одного из военкоматов прошла акция протеста против условий мобилизации и за ротацию на фронте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

«Наша армия устала, нужно отпустить военных отдыхать. До тех пор, пока власти не могут разработать нормальный законопроект — люди на фронте 24 месяца. Они уставшие и не могут воевать», — сказала одна из участниц мероприятия.

Собравшиеся киевляне держали в руках транспаранты с надписями: «Требуем ротации», «На фронте люди, а не роботы» и «Дайте солдатам отдохнуть».

Ранее пленный украинский солдат Игорь Лебедь назвал мобилизацию в Вооруженные силы Украины дорогой в один конец. «Лучше оставайтесь дома, в крайнем случае посадят, лучше отсидите, но будете живыми. Подумайте и решите для себя, что вам нужнее», — заявил военнопленный.

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      Алевтина Запольская
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