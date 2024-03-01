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12:14, 1 марта 2024Бывший СССР

Пленный украинский солдат назвал мобилизацию в ВСУ дорогой в один конец

Пленный украинский солдат Лебедь: не идите в ВСУ, это дорога в один конец

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) — это дорога в один конец, и в крайнем случае лучше отправиться в тюрьму. Об этом в ходе допроса заявил пленный украинский солдат Игорь Лебедь, передает ТАСС.

«Обращаюсь к военнослужащим или к тем, кто собирается, или кого призвали, одумайтесь, не идите сюда [служить в ВСУ], это может быть дорога в один конец. Лучше оставайтесь дома, в крайнем случае, посадят, лучше отсидите, но будете живыми. Подумайте и решите для себя, что вам нужнее», — заявил военнопленный.

Он отметил, что пробыл на передовой всего четыре дня и выжил лишь благодаря профессиональной работе штурмовиков Российской армии.

В ходе допроса Лебедь также рассказал о практиках медосмотра в украинских военкоматах. По его словам, медицинское освидетельствование призывников на Украине проводят только для галочки.

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      Глеб Палехов
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