Пленный украинский солдат рассказал о мобилизации в ВСУ без медосмотра

Пленный украинский солдат рассказал, что ВСУ проводят медосмотр для галочки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе проведения мобилизационных мер не занимаются медицинским освидетельствованием призывников или проводят медосмотр для галочки. Об этом в ходе допроса рассказал пленный украинский солдат Игорь Лебедь, передает ТАСС.

«Медкомиссия проходила формально. Посмотрели — руки, ноги есть? Поставили штамп, отправили в часть. Спустя некоторое время службы (...) за свои деньги обратился в частную клинику. (...) Выявили грыжу позвоночника, грыжу шейного отдела позвоночника, грыжу желудка», — сообщил военнопленный.

Он пояснил, что написал рапорт с просьбой демобилизации по состоянию здоровья, но командование якобы потеряло документ и отправило Лебедя на передовую.

Ранее о насильственной мобилизации рассказал другой пленный боец ВСУ. По словам Василия Кулачука, военкомат признал его годным, несмотря на диагностированное раздвоение личности.