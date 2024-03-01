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11:51, 1 марта 2024Бывший СССР

Пленный украинский солдат рассказал о мобилизации в ВСУ без медосмотра

Пленный украинский солдат рассказал, что ВСУ проводят медосмотр для галочки

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе проведения мобилизационных мер не занимаются медицинским освидетельствованием призывников или проводят медосмотр для галочки. Об этом в ходе допроса рассказал пленный украинский солдат Игорь Лебедь, передает ТАСС.

«Медкомиссия проходила формально. Посмотрели — руки, ноги есть? Поставили штамп, отправили в часть. Спустя некоторое время службы (...) за свои деньги обратился в частную клинику. (...) Выявили грыжу позвоночника, грыжу шейного отдела позвоночника, грыжу желудка», — сообщил военнопленный.

Он пояснил, что написал рапорт с просьбой демобилизации по состоянию здоровья, но командование якобы потеряло документ и отправило Лебедя на передовую.

Ранее о насильственной мобилизации рассказал другой пленный боец ВСУ. По словам Василия Кулачука, военкомат признал его годным, несмотря на диагностированное раздвоение личности.

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      Глеб Палехов
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