Концерт Инстасамки в Краснодаре повторно отменили

В Краснодаре концерт певицы Инстасамки отменили во второй раз

Концерт российской исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) и ее супруга Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) в Краснодаре отменили во второй раз. Об этом сообщается в официальном сообществе несостоявшегося выступления в соцсети «ВКонтакте».

16 марта певица должна была дать концерт, перенесенный с 2023 года, в клубе «Кроп Арена». О причинах отмены шоу повторно не сообщается. Билеты можно будет поменять на проходки на другие выступления или сдать их в местах приобретения.

В феврале сообщалось, что от Инстасамки потребовали взыскать 150 миллионов рублей моральной компенсации.

Ранее стало известно, что концерт певца Эмина Агаларова, выступающего под псевдонимом Emin, отменили в Челябинске.