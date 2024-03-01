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13:02, 1 марта 2024Культура

Концерт Инстасамки в Краснодаре повторно отменили

В Краснодаре концерт певицы Инстасамки отменили во второй раз

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концерт российской исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) и ее супруга Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) в Краснодаре отменили во второй раз. Об этом сообщается в официальном сообществе несостоявшегося выступления в соцсети «ВКонтакте».

16 марта певица должна была дать концерт, перенесенный с 2023 года, в клубе «Кроп Арена». О причинах отмены шоу повторно не сообщается. Билеты можно будет поменять на проходки на другие выступления или сдать их в местах приобретения.

В феврале сообщалось, что от Инстасамки потребовали взыскать 150 миллионов рублей моральной компенсации.

Ранее стало известно, что концерт певца Эмина Агаларова, выступающего под псевдонимом Emin, отменили в Челябинске.

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      Анастасия Астахова
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