Даниил Медведев заявил о готовности сыграть на Олимпийских играх-2024 в Париже

Первая ракетка России Даниил Медведев высказался о возможности сыграть на Олимпийских играх-2024 в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен отметил, что если его допустят до соревнований, и он будет здоров, то готов выступить на Играх. «Конечно, в плане календаря это будет сумасшедший год для всех, кто будет играть в Париже. Сейчас хард — это нормально, потом грунт, трава, грунт и сразу, вообще без отдыха, Канада», — заявил Медведев.

Теннисист принимал участие в Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянин вылетел в 1/4 финала.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить россиян и белорусов к ОИ-2024. Атлеты смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут граждане, поддерживающие специальную военную операцию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.