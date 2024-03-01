Названа самая опасная сексуальная поза в мире

Поза обратной наездницы считается самой опасной сексуальной позицией в мире, рассказал хирург Каран Радж. Его слова приводит издание LadBible.

Врач объяснил, что именно в то время, когда партнерша во время интима находится сверху и спиной к мужчине, происходит 50 процентов переломов пенисов. Подобные травмы случаются всего из-за одного движения: когда женщина во время резких скачков бьет по половому члену лобковой костью.

«Перелом пениса может привести к разрыву тканей и сильной боли. При этом гениталии мужчины могут посинеть, раздуться, изогнуться и выглядеть похожим на баклажан», — предупредил Радж.

Ранее эксперты по сексу назвали причину насторожиться при использовании интимной смазки. По их словам, использование лубрикантов с истекшим сроком годности может привести к зуду, жжению, аллергическому приступу и другим проблемам со здоровьем.