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14:58, 1 марта 2024Среда обитания

Названа цена самой дешевой новостройки в Санкт-Петербурге

Самая дешевая новостройка в Санкт-Петербурге стоит 3,04 млн рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самая дешевая новостройка в Санкт-Петербурге продается в Шушарах менее чем за четыре миллиона рублей. Четыре локации Северной столицы с наиболее доступными новыми квартирами назвали «Ленте.ру» эксперты агентства недвижимости Ольги Эбель.

В феврале объем предложения новостроек в Петербурге стоимостью до 3,3 миллиона рублей составляет 99 лотов. При этом 77 из них представлены в одном районе — Шушарах. Квартира с наиболее низкой стоимостью в этой локации обойдется в 3,04 миллиона. За такую сумму покупатель получит 19 «квадратов» жилья, которое будет сдано в конце 2024 года.

Еще 19 самых дешевых лотов города продается в историческом районе Ручьи. Здесь самая доступная квартира стоит 3,35 миллиона рублей. Речь идет об объекте площадью в 20,4 «квадрата» со сроком сдачи в 2026 году. Третье и четвертое места по низкой стоимости жилья заняли Муринская дорога и Колпино, где продаются лоты за 3,3 миллиона рублей.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что продажи новостроек в России значительно увеличились. За год покупательская активность на первичном рынке жилья выросла на 44 процента.

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      Александра Качан
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