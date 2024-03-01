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20:51, 1 марта 2024Россия

Названо число мероприятий на Всемирном фестивале молодежи

Более 800 мероприятий пройдет на Всемирном фестивале молодежи

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) состоится свыше 800 мероприятий, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Ксения Разуваева отметила, что мероприятие соберет на своей площадке молодых, талантливых и успешных ребят из разных уголков мира.

1 марта на пресс-конференции был дан старт крупнейшему молодежному международному событию, а также состоялась презентация программы фестиваля. Гости узнали о концепции, смыслах и задачах мероприятия, его визуальном стиле и талисмане, отборе участников и волонтеров. Кроме того, им была представлена концепция Города молодежи мира.

«Фактически площадка начинает работать уже с сегодняшнего дня. Постепенно прибывают иностранные и российские участники, также начинают работу павильоны различных городов России, работают волонтеры. Главный девиз фестиваля – «Начнем будущее вместе». Это действительно реальный запрос современной, ответственной молодежи, которая у нас собралась здесь. Это огромное количество молодых людей со всего мира, объединенных общими ценностями. У нас всего 20 тысяч иностранных и российских участников из 188 стран мира, 89 регионов нашей страны. Мы в общей сложности получили более трех тысяч заявок, что в разы больше по сравнению с 2017 годом», – рассказала Ксения Разуваева. 

Глава Росмолодежи добавила, что каждый день посвящен определенному треку-смыслу, который проходит единой линией через все события и форматы программы: «Ответственность за судьбы мира» (2 марта); «Многонациональное единство» (3 марта); «Мир возможностей для каждого» (4 марта); «Сохраним семью во имя детей и мира» (5 марта); «Мы — вместе с Россией» (6 марта).

«Мы хотим представить здесь все возможности, которые существуют для молодежи в нашей стране. У нас их действительно много — кадровые и социальные лифты, различные волонтерские проекты и многое другое. И иностранцам мы действительно хотим показать открытость и гостеприимство нашей страны, развеять мифы и стереотипы, которые о нас существуют», – отметила Ксения Разуваева.

ВФМ проходит с 1 по 7 марта. В нем принимают участие более 20 тысяч человек из более 180 стран. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

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      Алена Шаповалова
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