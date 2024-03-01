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12:34, 1 марта 2024Забота о себе

Названы доступные способы наладить работу кишечника

Фото: Irina Iriser / Unsplash

Для слаженной работы кишечника необходимо употреблять как можно больше клетчатки и избегать стрессов, выяснили преподаватели Шанхайского университета. Их слова о том, как доступными способами наладить работу ЖКТ, приводит издание The Sun.

Эксперты обратили внимание, что на пользу микрофлоре кишечника пойдет употребление 30 различных видов клетчатки еженедельно: это могут быть все фрукты, овощи, бобовые, зерновые, орехи и семена.

Ежедневно необходимо употреблять
25-30
граммов клетчатки

Также, по словам экспертов, на работу кишечника негативно влияет стресс. В этом случае поспособствуют хорошему пищеварению глубокое дыхание, йога и другие практики, которые помогают успокоить нервы.

Залогом здоровья ЖКТ является и восьмичасовой сон, продолжили специалисты. «Ложитесь спать за восемь часов до того, как вам нужно проснуться, и вечером расслабьтесь, например, сделайте растяжку», — порекомендовали они.

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Кроме того, для здоровья в целом и кишечника в частности необходимы ежедневные прогулки и зарядка. Кишечник регулярно занимающихся спортом людей имеет более разнообразный набор кишечных бактерий и штаммов, которые, в свою очередь, улучшают общее состояние ЖКТ.

Ранее диетолог Оксана Михалева предостерегла пожилых людей от употребления некоторых продуктов. В частности, по ее словам, людям в возрасте может навредить мясная гастрономия.

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      Алиса Дмитриева
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