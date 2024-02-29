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16:37, 29 февраля 2024Забота о себе

Пожилых людей предостерегли от нескольких продуктов

Диетолог Михалева: пожилым людям не рекомендуется мясная гастрономия

Фото: Unsplash

Некоторые продукты грозят пожилым людям развитием онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Запрещенные для пожилых людей продукты она назвала в беседе с РИАМО.

Она привела данные Международной организации по изучению рака, согласно которым мясная гастрономия относится к канцерогенам первого класса опасности. Ее употребление может привести к развитию рака кишечника, желудка, репродуктивной системы, мочевого пузыря. Также, предостерегла она, в таких продуктах много жира, холестерина и соли, которые у пожилых людей легко приводят к развитию ожирения, диабета и артериальной гипертензии.

Кроме того, продолжила Михалева, пожилым людям не рекомендуется употреблять молочные продукты высокой жирности, а особенно сыр в количестве более 20-30 граммов в день. «Это хороший источник кальция для пожилых. Однако если употреблять его в больших количествах, то за счет высокого содержания соли и холестерина он повысит риск развития гипертонии, атеросклероза и снижения функции почек», — объяснила Михалева.

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Диетолог добавила, что вредными для пожилых людей могут быть и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта (белый хлеб, булочки, выпечка). Они могут привести к развитию ожирения и сахарного диабета второго типа. Конфеты, шоколад и промышленная выпечка также провоцируют набор веса и сахарный диабет, а кроме того, ведут к ожирению печени у пожилых, добавила она. Также Михалева посоветовала пожилым людям не злоупотреблять соленьями, которые за счет большого содержания соли вызывают повышение артериального давления и нагружают почки.

Ранее врач-диетолог Ольга Редина рассказала пожилым людям о пользе фисташек. Орехи, по ее словам, богаты витаминами А, Е и группы В, белками, кальцием, калием, магнием и железом — эти элементы помогают поддерживать здоровое функционирование суставов, костей и сердца

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      Александра Лисица
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