Пожилым людям посоветовали один продукт для профилактики деменции и катаракты

Диетолог Редина: фисташки полезны в профилактике катаракты и деменции

Богатые витаминами фисташки являются полезным продуктом для людей в пожилом возрасте, рассказала врач-диетолог Ольга Редина. Пользу этого популярного продукта она объяснила в беседе с «Вечерней Москвой».

Орехи, по ее словам, богаты витаминами А, Е и группы В, белками, кальцием, калием, магнием и железом — эти элементы помогают поддерживать здоровое функционирование суставов, костей и сердца. Также, продолжила Редина, фисташки полезны в профилактике распространенных возрастных заболеваний — катаракты и деменции. Кроме того, они положительно влияют на активность мозга. «А из-за содержания магния они успокаивают и помогают бороться с раздражительностью и тревожностью, которая свойственна многим пожилым людям», — объяснила Редина.

При этом, предупредила она, людям старшего возраста не стоит злоупотреблять фисташками, чтобы избежать проблем с желудком. Здоровому и не имеющему проблем с лишним весом человеку стоит употреблять не более 30-50 граммов фисташек в день, посоветовала Редина.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что капуста не рекомендуется пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и людям старше 50 лет, если они не привыкли к этому продукту. Иначе могут появиться метеоризм и вздутие живота, отметила врач.