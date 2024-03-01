Отсутствие запрета на российский газ в новом пакете санкций объяснили

Еврокомиссар Симсон: запрет на газ из России не приняли из-за разногласий в ЕС

Страны Евросоюза (ЕС) не приняли запрет на поставки газа из России из-за разногласий среди стран-членов. Причины отсутствия новых санкций против российских энергоресурсов объяснила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции в Баку представитель Еврокомиссии объяснила, что санкции должны сильнее бить по тем, против кого они направлены, а не по тем, кто их вводит.

«Чтобы вводить санкции в Европейском союзе, нам нужно единогласие, каждый должен поддержать предложение, и это также причина того, почему до сих пор нет санкций против российского газа. Мы утвердили 13-й пакет санкций против России, но некоторые сырьевые товары не под санкциями, потому что санкции всегда должны посылать ясный сигнал тому, кто их заслуживает», — рассказала Симсон.

Послы стран ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России 21 февраля. В санкционный список внесли 200 юридических и физических лиц, но новых секторальных санкций не предусмотрено. При этом бельгийское представительство в Совете Евросоюза сообщило, что 13-й пакет станет одним из самых обширных.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что страна не будет блокировать пакет антироссийских санкций Евросоюза, так как все противоречащие интересам Будапешта пункты были убраны из списка в ходе переговоров с представителями ЕС.