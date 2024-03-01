Раскрыты подробности романа Кендалл Дженнер с известным баскетболистом

Раскрыты подробности романа американской супермодели и телезвезды Кендалл Дженнер с известным баскетболистом Девином Букером. Соответствующую информацию публикует Us Weekly.

Как сообщили анонимные источники, возлюбленные проводят много времени друг с другом. «Он счастлив снова быть рядом с Кендалл, потому что он действительно скучал по ней. Близкий круг друзей Кендалл никогда не видел будущего между ней и Bud Bunny, и они давно хотели, чтобы она вернулась к Девину», — высказались инсайдеры.

Собеседники издания также уточнили, что Дженнер любит и во всем поддерживает избранника.

Ранее в феврале стало известно о романе 53-летней Наоми Кэмпбелл с 37-летним мультимиллионером. Избранником 53-летней манекенщицы стал кинопродюсер Мохаммед Аль-Турки из Саудовской Аравии.