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20:32, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о неочевидном признаке предракового состояния

Врач Мясников заявил, что изжога может быть признаком предракового состояния

Фото: Staras / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников и хирург Сергей Ерин заявили, что изжога может быть признаком предракового состояния. О неочевидном симптоме недуга они предупредили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Ерин рассказал, что изжога с годами может привести к тяжелым осложнениям. «Первое из которых — пищевод Барретта (патологическое изменение слизистой оболочки пищевода — прим. «Ленты.ру»), который является предраком», — отметил Мясников. По его словам, о предраковом состоянии может свидетельствовать изжога, которая продолжается более пяти лет.

Ранее Мясников предупредил об опасности двух популярных групп препаратов. По словам медика, лекарства от повышенной кислотности и лекарства для понижения уровня сахара приводят к дефициту витамина B12, что может снижать когнитивные способности у пожилых людей.

До этого врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман развеяли миф, что острая пища вызывает изжогу.

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      Олег Давыдов
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