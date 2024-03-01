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19:05, 1 марта 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 13 годам колонии за госизмену и призывы к терроризму

На Урале суд дал 13 лет колонии челябинцу, помогавшему спецслужбам Украины

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 13 годам колонии строгого режима челябинца, помогавшего спецслужбам Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и лишили права заниматься администрированием сайтов на три года.

По данным ведомства, подсудимый передавал украинским спецслужбам сведения о ходе частичной мобилизации, а также по их заданию пропагандировал среди россиян добровольную сдачу в плен Вооруженным силам Украины. Кроме того, мужчина размещал публичные призывы к совершению теракта в социальной сети.

Ранее суд заочно приговорил российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному заключению за государственную измену.

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