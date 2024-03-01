Россиянкам раскрыли правду об обвисании груди из-за отказа от бюстгальтера

Врач Жовтан: отказ от бюстгальтера не приводит к обвисанию груди

Врач-дерматолог Наталия Жовтан раскрыла россиянкам правду об обвисании груди из-за отказа от бюстгальтера. Соответствующий материал публикует Life.

В первую очередь доктор напомнила, что функции бюстгальтера заключаются в снятии нагрузки и уменьшения трения сосков о ткани одежды. При этом специалистка уточнила, что обладательницам пышных форм трудно обходиться без данного предмета гардероба, в то время как женщины с небольшой грудью могут чувствовать себя комфортно и без него.

Жовтан подчеркнула, что отказ от данного вида нижнего белья не приводит к деформации молочных желез. «Размер груди и ее форма зависят от возраста, генетики, веса девушки, количества детей и длительности кормления грудью. Носит она бюстгальтер или нет, на упругость груди и ее размер это не повлияет», — заключила эксперт.

В октябре 2023 года российский онколог-маммолог Юрий Савенко рассказал о последствиях отказа от бюстгальтера. По словам медика, вопреки распространенному мнению, серьезных рисков для здоровья данный выбор не несет, если женщине удобно.