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14:27, 1 марта 2024Ценности

Россиянкам раскрыли правду об обвисании груди из-за отказа от бюстгальтера

Врач Жовтан: отказ от бюстгальтера не приводит к обвисанию груди

Фото: Adrià García Sarceda / Unsplash

Врач-дерматолог Наталия Жовтан раскрыла россиянкам правду об обвисании груди из-за отказа от бюстгальтера. Соответствующий материал публикует Life.

В первую очередь доктор напомнила, что функции бюстгальтера заключаются в снятии нагрузки и уменьшения трения сосков о ткани одежды. При этом специалистка уточнила, что обладательницам пышных форм трудно обходиться без данного предмета гардероба, в то время как женщины с небольшой грудью могут чувствовать себя комфортно и без него.

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Жовтан подчеркнула, что отказ от данного вида нижнего белья не приводит к деформации молочных желез. «Размер груди и ее форма зависят от возраста, генетики, веса девушки, количества детей и длительности кормления грудью. Носит она бюстгальтер или нет, на упругость груди и ее размер это не повлияет», — заключила эксперт.

В октябре 2023 года российский онколог-маммолог Юрий Савенко рассказал о последствиях отказа от бюстгальтера. По словам медика, вопреки распространенному мнению, серьезных рисков для здоровья данный выбор не несет, если женщине удобно.

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      Екатерина Ештокина
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