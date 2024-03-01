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22:08, 1 марта 2024Спорт

СКА проиграл «Торпедо» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

«Торпедо» победил СКА со счетом 5:2 и повел в серии плей-офф Кубка Гагарина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей голы забили форварды Сергей Гончарук (дубль), Василий Атанасов (дубль) и Владислав Фирстов. У СКА заброшенными шайбами отметились нападающие Василий Глотов и Сергей Толчинский.

Таким образом, «Торпедо» повел у СКА в серии плей-офф Кубка Гагарина — 1-0. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Петербурге 2 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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