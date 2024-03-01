Следствие попросило суд Москвы арестовать россиянку по делу о госизмене

В суд Москвы поступило ходатайство об аресте россиянки Егоровой за госизмену

В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство об аресте россиянки Егоровой по статье о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности не сообщаются. В ближайшее время обвиняемой изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 12 годам лишения свободы россиянина, передававшего Службе безопасности Украины данные о Вооруженных силах России.