Силовые структуры
Следствие попросило суд Москвы арестовать россиянку по делу о госизмене
В суд Москвы поступило ходатайство об аресте россиянки Егоровой за госизмену
В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство об аресте россиянки Егоровой по статье о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.
Подробности не сообщаются. В ближайшее время обвиняемой изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 12 годам лишения свободы россиянина, передававшего Службе безопасности Украины данные о Вооруженных силах России.