Работавшего на СБУ россиянина осудили на 12 лет колонии за госизмену

В ЛНР россиянин передал СБУ данные о ВС РФ и получил 12 лет за госизмену

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам лишения свободы россиянина, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Гражданин Б. признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что россиянин в ноябре 2020 года был завербован украинской спецслужбой и занимался сбором и передачей сведений военного характера, касающихся мест дислокации военной техники ВС РФ. Его действия были направлены против безопасности России. В конце апреля 2022 года в городе Стаханове он снял на мобильный телефон месторасположение российских подразделений и отправил СБУ.

Переданные им данные были использованы для нанесения удара вооруженными формированиями Украины. К тому моменту российские войска были передислоцированы, и среди личного состава никто не пострадал, а техника не получила повреждений.

Мужчина признал себя виновным, от дачи показаний в суде отказался.

26 февраля сообщалось, что суд заочно приговорил к пожизненному сроку российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) за госизмену. Сейчас он находится на Украине, где воюет на стороне противника.