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19:30, 1 марта 2024Силовые структуры

Двоих россиян арестовали в Москве по обвинениям в госизмене

Московский суд арестовал россиян Егорову и Коротича по обвинениям в госизмене
Начало событий в новости Следствие попросило суд Москвы арестовать россиянку по делу о госизмене

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы арестовал двоих россиян по обвинениям в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Фигурантами дел по статье 275 («Госизмена») УК РФ стали россияне с фамилиями Егорова и Коротич. Другие подробности о личностях арестованных, а также материалах возбужденных в отношении них дел не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в один из столичных судов поступило ходатайство следствия об аресте россиянки Егоровой по статье о государственной измене.

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      Олеся Мицкевич
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