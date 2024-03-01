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Двоих россиян арестовали в Москве по обвинениям в госизмене
Московский суд арестовал россиян Егорову и Коротича по обвинениям в госизмене
Начало событий в новости Следствие попросило суд Москвы арестовать россиянку по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал двоих россиян по обвинениям в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Фигурантами дел по статье 275 («Госизмена») УК РФ стали россияне с фамилиями Егорова и Коротич. Другие подробности о личностях арестованных, а также материалах возбужденных в отношении них дел не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в один из столичных судов поступило ходатайство следствия об аресте россиянки Егоровой по статье о государственной измене.