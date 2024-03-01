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17:54, 1 марта 2024Россия

Снятый с рейса боец СВО не дождался извинений и захотел засудить «Победу»

Снятый с рейса из-за запаха табака боец СВО захотел подать в суд на авиакомпанию
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Снятый с рейса «Победы» участник специальной военной операции (СВО) захотел засудить авиакомпанию. О намерениях мужчины рассказал телеканал RT в Telegram.

Военнослужащего высадили за курение. При этом, по словам мужчины, он не курил во время полета, а запах табака исходил от его одежды.

Участник СВО рассказал, что «Победа» до сих пор не извинилась перед ним за инцидент на борту. После снятия с рейса мужчине пришлось купить билет на другой рейс, который обошелся ему в 60 тысяч рублей.

Жена бойца рассказала, что ее муж держал сигареты в ручной клади. Она добавила, что другие пассажиры чувствовали исходящий от ее мужа запах табака еще до посадки.

О том, что участника спецоперации сняли с рейса, стало известно 29 февраля. Мужчина был ранен в зоне боевых действий и возвращался домой после лечения. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.

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      Алан Босиков
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